Mostra em Paris exalta mulheres negras na luta pelo direito feminino

A exposição Retratos Relatos: Revisitando a História, da artista brasileira Panmela Castro, estreia neste sábado (20), em Paris (França). A mostra integra a programação oficial da Temporada Brasil-França 2025 e traz à cena mulheres negras que marcaram a luta pelos direitos femininos no Brasil, na França e no Senegal.
"Retratos Relatos surgiu das histórias que as mulheres contavam para mim. Comecei a transformar esses relatos em retratos, e este foi um projeto que circulou por muitos lugares do Brasil. Para a Temporada Brasil-França, escolhemos mulheres que já não estão mais vivas para contar suas histórias, mas que ainda assim são importantes de serem contadas", explica Panmela Castro.
"Selecionar apenas 15 mulheres para abordar questões tão profundas foi um desafio ? poderiam ser muitas outras. Mas as escolhidas são especiais, porque cada uma delas construiu novas formas de resistir, e suas histórias nos levam a pensar em quantas outras mulheres negras deveriam ser reconhecidas", afirma a curadora.
Arte e direitos humanos
Panmela Castro é reconhecida internacionalmente por sua atuação na fronteira entre arte e direitos humanos. Fundadora da Rede NAMI, organização dedicada ao empoderamento feminino por meio da arte urbana, já teve obras expostas em espaços como o Masp e a Pinacoteca de São Paulo.
A arte de rua, especialmente o grafite, é a principal ferramenta que ela utiliza para promover o feminismo, os direitos das mulheres e combater a violência doméstica. Entre os prêmios que recebeu estão o DVF Awards, o título de Young Global Leader pelo Fórum Econômico Mundial e a Medalha da Ordem ao Mérito Cultural Carioca.
Serviço
A exposição Retratos Relatos: Revisitando a História fica em cartaz até 31 de outubro, no espaço Les Jardiniers, em Montrouge, em Paris, com programação aberta ao público.
