Presidente de torcida do Fla e mais 7 são presos por morte de vascaíno

O presidente da Torcida Jovem do Flamengo (TJF), Tiago de Souza Câmara Melo, conhecido como Boinha, e outras sete pessoas foram presas, neste sábado (20), no Rio de Janeiro, por envolvimento na morte do torcedor vascaíno Rodrigo José da Silva Sant'anna, no dia 11 deste mês.

As detenções foram feitas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Contra os detidos foram cumpridos mandados de prisão temporária por 30 dias. Uma das prisões foi por flagrante.

Rodrigo Sant'anna foi morto no dia em que o Vasco jogou contra o Botafogo - 11 de setembro - no estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio de Janeiro.