Virada Cultural Amazônia de Pé mobiliza sociedade para proteger bioma

"Proteger a Amazônia é uma das maiores contribuições que o Brasil pode fazer pelo futuro do planeta. Esse território contribui muito para a justiça climática e o balanço climático do mundo."

"Desde o começo do Amazônia de Pé, o nosso grande objetivo é fazer com que na Amazônia, a produção do bioma e dos povos que vivem nela, não fosse um assunto regional, que acabasse por aqui. Que expandisse as fronteiras e fizesse esse chamado de comprometimento coletivo de lutar por esse território", disse Catarina Nefertari, Gestora de Comunicação e Mobilização da Amazônia de Pé.

Em Belém, cidade-sede da COP30, estão previstas 64 atividades, incluindo oficinas de remédios naturais, cineclubes, rodas de conversa e apresentações culturais. A chef indígena Tainá Marajoara lidera um manifesto em defesa da cultura alimentar amazônica, enquanto coletivos como o Chibé promovem debates sobre mudanças climáticas em feiras e espaços públicos.

No Sudeste e Sul, a programação inclui a Feira Onça, em Magé (RJ), que reúne economia popular e debate climático, e atividades em Porto Alegre (RS), onde o coletivo SOS Floresta do Sabará atua na defesa de áreas de Mata Atlântica remanescentes após as enchentes de 2024.

O movimento também articula o Projeto de Lei de Iniciativa Popular Amazônia de Pé, que já reuniu mais de 300 mil assinaturas físicas e precisa alcançar 1,5 milhão para começar a tramitar no Congresso. A proposta busca dar destinação legal às FPNDs, alvo frequente de desmatamento, queimadas, grilagem e garimpo.