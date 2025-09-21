Mega-Sena acumula para R$ 48 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2917 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (20), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou para R$ 48 milhões, e o próximo sorteio está marcado para na terça-feira (23).
As seis dezenas sorteadas no último sábado foram: 06, 19, 38, 41, 46 e 57.
Notícias relacionadas:
- Caixa tem lucro de R$ 8,9 bilhões no primeiro semestre de 2025.
- Emissora anfitriã, EBC prepara megaoperação para transmitir COP30.
- Caixa começa a pagar nesta quarta-feira Bolsa Família de setembro.
Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa. O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.