Teresa Cristina recebe Marquinho China no programa Samba na Gamboa

No Samba na Gamboa deste domingo (21), às 13h, na TV Brasil, a apresentadora Teresa Cristina bate um papo com o cantor e compositor Marquinho China. A edição inédita do programa traz o artista que foi formado no Cacique de Ramos e vem à produção do canal público para falar de um importante subgênero do samba, o samba de terreiro.

Durante a atração, o convidado e a anfitriã interpretam clássicos de grandes ícones da música popular. Com repertório de pérolas do cancioneiro nacional, o repertório inclui músicas como Amor Aventureiro, de Mano Décio da Viola e Silas de Oliveira; Chega de Demanda, de Cartola; Linda Borboleta, de Monarco e Paulo da Portela; e Recado, de Paulinho da Viola e Casquinha.

Atração original da, o Samba na Gamboa pode ser acompanhado em tempo real no YouTube da emissora pública e no app. Com janela alternativa na tevê aos sábados, às 23h, o conteúdo ainda é transmitido na, aos sábados, mais cedo, ao meio-dia, para toda a rede.