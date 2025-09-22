Bia Haddad anuncia final antecipada da temporada 2025

Em 2025, Bia somou 16 vitórias e 26 derrotas nas disputas de simples. A paulista esteve duas vezes no top-10 do mundo, em junho de 2023 e em outubro de 2024. Nesta última ocasião, o título do WTA de Seul e a classificação às quartas de final do US Open - um dos quatro principais torneios do circuito, os Grand Slams - renderam pontos importantes, que ela não conseguiu defender em 2025.