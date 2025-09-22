CNU 2025: locais de prova serão divulgados a partir das 18h de hoje

Provas

Em 2025, a segunda edição do CNU terá as provas aplicadas em dois dias.

A primeira fase, da prova objetiva ocorrerá em 5 de outubro, em 228 cidades.

Em 7 de dezembro, ocorrerão as provas discursivas. Diferentemente da primeira edição, somente os candidatos habilitados na primeira fase e convocados para essa segunda fase do concurso poderão fazer as provas. Nesse caso, o Cartão de Confirmação de Inscrição para realização da prova discursiva somente estará disponível em 1º de dezembro.