 MEC publica edital para oferta de vagas remanescentes do FIES

Instituições de ensino superior privadas que tiverem interesse em participar do processo de oferta de vagas remanescentes do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre deste ano, devem preencher informações sobre os cursos no período de 1º de outubro até 8 de outubro.

O procedimento deve ser realizado por meio do Sistema Informatizado do FIES, no site fiesgestao.mec.gov.br.

O edital foi publicado pelo Ministério da Educação no Diário Oficial da União nesta segunda-feira.