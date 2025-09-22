Motta defende PEC da Blindagem e diz que debate foi distorcido

Para Motta, é possível uma mudança na lei penal para rever penas que o Congresso entende que foram exageradas.

"[Caso essa solução seja aprovada] que o próprio Poder Judiciário [possa] fazer uma reinterpretação dessas penalidades e, quem sabe, mandar essas pouco mais de 180 pessoas que estão presas hoje para casa", disse.

O presidente da Câmara concluiu que essa é uma boa solução para "distensionar um pouco esse ambiente político e poder, a partir daí, ter outra pauta" que, segundo ele, não seja "tóxica" para o país.

O relator do projeto de lei sobre o tema, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), tem dado declarações de que o texto não deve discutir a anistia, que seria um perdão dos crimes, mas sim uma redução das penas por meio de nova dosimetria dos crimes cometidos.

Blindagem ou Prerrogativas

A PEC da Blindagem ganhou força na Câmara, após ações do Supremo Tribunal Federal (STF) contra parlamentares envolvidos na tentativa de golpe de Estado que culminou no 8 de janeiro de 2023 e também com o crescimento de inquéritos para investigar a execução de emendas parlamentares, recursos públicos da ordem de RS 50 bilhões anuais sob controle do Legislativo.