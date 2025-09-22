Rio de Janeiro sedia evento sobre turismo sustentável esta semana

O presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável na América Latina e Caribe (Intus), Ricardo Carvalho, explica que o turismo sustentável ocorre quando se pratica uma atividade em que se preserva o patrimônio cultural e também se prospera.

"São ações que melhoram o meio ambiente, melhorando o resultado do setor turístico. Preservar a cultura de uma cidade gera prosperidade", diz.