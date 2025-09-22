Vendavais, quedas de árvores e desabamentos deixam 8 feridos em SP

Vendavais

Segundo a Defesa Civil, nesta segunda-feira, foram registradas rajadas de vento que ultrapassaram os 99 km/h em diferentes regiões do território paulista.

De acordo com dados oficiais das estações meteorológicas, o maior valor foi aferido em Bragança Paulista, com 99,4 km/h, seguido de São Paulo (Campo de Marte), que alcançou 98,2 km/h, e Piracicaba, com 95 km/h. Também foram registradas intensas rajadas em Avaré (90 km/h), São Paulo (Congonhas) e Bauru (87 km/h), além de Marília (86,4 km/h) e Rancharia (85,7 km/h).

Segundo balanço da Enel São Paulo, na Região Metropolitana da capital, 544 mil clientes (ou 6,8% do total) estavam sem luz às 17h34. O município com maior número de lares sem energia era a capital paulista, com 388.478 clientes afetados. O município de Cajamar está com 23.336 clientes (ou 49,8%) sem energia.