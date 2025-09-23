Acidentes de trânsito no Rio este ano já superam os de 2022 e 2021

Os sinistros de trânsito na cidade do Rio de Janeiro estão em uma acelerada trajetória de alta e, no acumulado entre janeiro e agosto de 2025 somam mais de 20 mil, superando os 12 meses de 2022 e os de 2021.

Os dados foram apresentados pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, durante o evento "A violência no trânsito e seus indesejáveis efeitos", promovido pelo Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) na última segunda-feira (23). O seminário foi uma ação de conscientização pela Semana Nacional do Trânsito, comemorada entre 18 e 25 de setembro com o tema "Desacelere. Seu bem maior é a vida".

O levantamento da secretaria municipal mostra um