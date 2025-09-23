América Latina vive momento de polarização e instabilidade, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta terça-feira (23), que a América Latina e o Caribe vivem um momento de crescente polarização e instabilidade.

"Manter a região como zona de paz sempre foi e é a nossa prioridade", defendeu no discurso na abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

