Ata do Copom indica Selic a 15% "por período bastante prolongado"

As incertezas do cenário econômico externo e indicadores que mostram a moderação no crescimento interno estão entre os fatores que fizeram com que o Comitê de Política Monetária (Copom) decidisse, na semana passada, manter a taxa básica de juros da economia (Selic) em 15%. A avaliação foi divulgada nesta terça-feira (23) na ata da última Reunião do Copom, que ocorreu nos dias 16 e 17 de setembro, .

Após uma "firme elevação de juros", o Comitê optou por "interromper o ciclo e avaliar os impactos acumulados". A intenção é, de acordo com a ata, manter a taxa de juros atual "por período bastante prolongado" para garantir que a meta da inflação seja alcançada.

Notícias relacionadas:

"O cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária. O Comitê seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. O Comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado", afirma o documento.