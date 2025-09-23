Conselho de Ética da Câmara instaura processo contra Eduardo Bolsonaro

Na representação, o PT alega que Eduardo Bolsonaro tem atacado com "especial virulência" o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, a quem tem publicamente chamado de "milicianos togados" e "ditadores". O texto cita entrevista recente do deputado à CNN Brasil, na qual declarou textualmente que "sem anistia para Jair Bolsonaro, não haverá eleições em 2026".

Na avaliação do PT, a conduta constitui grave ameaça à ordem constitucional e à realização do processo eleitoral, "núcleo duro da soberania popular".

"A imunidade parlamentar não é um salvo-conduto para a prática de atos atentatórios à ordem institucional, tampouco um manto protetor para discursos de incitação à ruptura democrática", afirma o PT na representação.

O documento cita ainda o fato de que a licença de 120 dias, solicitada pelo deputado em março, já expirou no dia 20 de julho, "sem que o representado tenha retornado ao país ou requerido qualquer prorrogação, o que constitui evidente descumprimento das normas regimentais", de forma "deliberada, continuada e dolosa".

"É dever do parlamentar zelar pela honra do mandato que exerce e cumprir rigorosamente os limites funcionais que o regulam. Sua permanência no exterior, associada à atuação pública contra instituições nacionais, enquanto se furta às obrigações regimentais mínimas de presença e deliberação, representa grave atentado ao decoro e à integridade da representação popular", diz a representação.

Tramitam no conselho outras três representações contra Eduardo Bolsonaro, duas do PT e uma do PSOL.