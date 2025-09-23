FAB intercepta aeronave suspeita procedente do Peru

Passo a passo da operação

Em nota à imprensa, que explica o passo a passo da operação, a Força Aérea Brasileira detalha que um caça modelo A-29 Super Tucano foi enviado para interceptar e aplicar as medidas de Policiamento do Espaço Aéreo, seguindo a legislação brasileira.

Seguindo o protocolo de segurança, o piloto de Defesa Aérea se aproximou para identificar a aeronave suspeita, no procedimento nomeado Reconhecimento a Distância (RAD).

Em seguida, o piloto brasileiro tentou fazer contato visual e por rádio com a aeronave suspeita, pedindo que ela se identificasse.

Diante da ausência de resposta, o próximo passo foi a ordem da Defesa Aeroespacial para a Mudança de Rota (MRO) da aeronave monitorada.

Com a falta de resposta do piloto desta outra aeronave interceptada, o piloto do avião militar brasileiro disparou tiros de aviso.