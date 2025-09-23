Frente fria chega ao Rio com pancadas de chuva e vento forte

Uma frente fria continental, que se deslocou do norte de São Paulo e entrou no Rio de Janeiro pela região da Costa Verde, entre Angra dos Reis e Mangaratiba, deixou o céu escuro na tarde dessa segunda-feira (22) e trouxe rajadas de vento que atingiram a capital fluminense. Ontem, primeiro dia da primavera, a temperatura mínima ficou em 19,8ºC no Alto da Boa Vista e a máxima atingiu 39ºC no bairro de Guaratiba, na zona oeste da cidade.

A mudança no tempo, com rajadas de vento, afetou a rotina da cidade. Um aviso meteorológico do Sistema Alerta Rio indica índice de severidade alto, válido até a manhã desta terça-feira (23), com pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento forte a muito forte.

Também para esta terça-feira, a previsão é de que a temperatura entre em declínio, com céu nublado a encoberto, pancadas de chuva fraca a moderada, vento forte a muito forte na direção Sudoeste. A temperatura máxima não deve ultrapassar os 24ºC, quase 15ºC de diferença em relação à máxima de ontem, de 39ºC.