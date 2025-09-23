Nada justifica o genocídio em curso em Gaza, diz Lula na ONU

Ao comentar sobre conflitos em curso durante a abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta terça-feira (23), que nenhuma situação é mais emblemática "que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina".
"Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo. Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes."
Notícias relacionadas:
- Lula diz que regulação de big techs evita "terra sem lei" na internet.
- Pobreza é tão inimiga da democracia quanto extremismo, diz Lula na ONU.
- Lula diz que soberania é inegociável e repudia falsos patriotas .
Em sua fala, o presidente expressou admiração "aos judeus que, dentro e fora de Israel, se opõem a essa punição coletiva".
"O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como Estado independente e integrado à comunidade internacional. Essa é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU, reafirmada ontem aqui neste mesmo plenário. Mas obstruída por um único veto".
Ucrânia
Sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, Lula avaliou que já é sabido por todos que não haverá solução militar.
"Um recente encontro no Alasca despertou a esperança de uma saída negociada. É preciso pavimentar caminhos para uma solução realista. Isso implica levar em conta as legítimas preocupações de segurança de todas as partes".
"A Iniciativa Africana e o grupo Amigos da Paz, criados por China e Brasil, podem contribuir para promover o diálogo", concluiu o presidente.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.