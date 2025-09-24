Acordo entre Brasil e Califórnia viabiliza ações climáticas nos EUA

O governador da Califórnia, Gavin Newson, também comemorou a consolidação da colaboração.

"Ao fortalecer nossa parceria com o Brasil, a Califórnia reafirma uma verdade simples: desafios globais exigem cooperação global. Isso nunca foi tão verdadeiro quanto agora, momento em que aguardamos a Conferência do Clima da ONU que o Brasil sediará ainda este ano", disse Newson

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o memorando de intenções deve se consolidar na forma de diálogos, intercâmbios técnicos, oficinas conjuntas e compartilhamento de experiências para o enfrentamento à mudança climática, além de incentivos econômicos, investimentos em inovações e ampliação de tecnologias limpas e soluções climáticas.