Democracia é o que está em jogo para a humanidade, alerta Lula nos EUA

"Muitas vezes, a gente ganha as eleições com discursos de esquerda. E, quando a gente começa a governar, atende muito mais aos interesses dos nossos inimigos do que dos nossos amigos", ponderou.

O presidente chamou a atenção dos presentes afirmando que "muitas vezes, a gente governa dando resposta ao que a imprensa publica sobre nós. À cobrança do mercado, à necessidade de contentar o mercado, os adversários. E, muitas vezes, os nossos eleitores, que foram para rua, que apanharam, que foram achincalhados, são considerados por nós sectários e radicais. A gente começa a não dar atenção a eles e dar atenção àqueles que falam bem da gente",

"Antes da gente procurar a virtude do extremismo de direita, temos que procurar os erros que a democracia cometeu na relação com a sociedade civil", cobrou.

"Como é que nós estamos exercendo a democracia nos nossos países? Se a gente encontrar essa resposta, a gente volta a vencer a direita. Se a gente não encontrar a resposta, a gente vai continuar sendo sufocado pelo negacionismo, pelo extremismo e pelo discurso fascista que estamos vendo agora", concluiu.