Governo do Ceará promete água de reúso para instalar data center 

Além de prometer água de reuso, Freitas disse que as indústrias que vão se instalar no estado já não demandam tanta água.

"O datacenter que está sendo negociado para o estado do Ceará tem inovações tecnológicas. O consumo de água não é grande", acrescentou.

A nova tecnologia tem como base o uso de sistemas fechados, sem exigir o reabastecimento.

Além de água, os data centers consomem muita energia. Por isso, o Brasil é visto como alternativa interessante para o setor, já que a matriz elétrica é majoritariamente renovável.

Em 2024, os 189 data centers em funcionamento no Brasil consumiram 1,7% de toda a energia produzida no país, cerca de 11,3 TWh (terawatts-hora). O dado é da Brasscom, a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais. O consumo é equivalente ao das cidades de Fortaleza e Salvador juntas, considerando o consumo médio de energia elétrica por habitante, calculado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Em maio, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) autorizou a implantação de dois projetos de datacenter no Ceará. Os dois vão ficar no Complexo do Pecém. Mas o segundo projeto ainda está condicionado à ampliação da rede de transmissão de energia do estado.