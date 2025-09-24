Justiça emite 8º mandado de prisão por morte de ex-delegado em SP

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo expediu nesta terça-feira (23) o oitavo mandado de prisão contra suspeitos de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral de São Paulo e secretário da Prefeitura de Praia Grande, Ruy Ferraz Fontes, em 15 de setembro, na cidade do litoral paulista. Quatro pessoas já foram presas e outras quatro ainda estão sendo investigadas.

Segundo a Secretaria de Justiça de São Paulo, também foram cumpridos novos mandados de busca e apreensão, além de ouvidos mais relatos das testemunhas. O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil de SP, continua as investigações para identificar todos os envolvidos no crime.

Laudos periciais ainda estão em elaboração e em processo de análise.