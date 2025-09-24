Lula cobra de nações desenvolvidas a apresentação de metas para COP30

O presidente brasileiro criticou o negacionismo climático e acrescentou que há também um negacionismo multilateral, que ameaça compromissos globais.

"O negacionismo que enfrentamos não é apenas climático, mas também multilateral. Ninguém está a salvo dos efeitos da mudança do clima. Muros nas fronteiras não vão conter secas e tempestades. A natureza não se curva a bombas nem a navios de guerra. Nenhum país está acima do outro. O risco do unilateralismo é a reação em cadeia que ele provoca. Cada compromisso rompido é um convite para atitudes isoladas. O resultado é um círculo vicioso de desconfiança e paralisia. Precisamos resgatar a convicção na mobilização coletiva", alertou.

O presidente destacou a posição do Brasil com o comprometimento de redução das emissões de gases do efeito estufa.

"Estamos comprometidos em reduzir as emissões de todos os gases do efeito estufa entre 59% e 67%, [até 2035, em comparação com o que o país emitiu em 2005] abrangendo todos os setores da economia. Nossa meta de zerar o desmatamento até 2030 contribuirá para concretizar esse objetivo", afirmou.