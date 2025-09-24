Lula encontra Zelensky e diz que não há "saída militar" para guerra

Segundo a nota, Zelensky agradeceu os esforços de Lula em "encontrar caminhos para a paz, explorando possibilidade de diálogo com outros países", ao citar a criação do Grupo de Amigos da Paz, iniciativa liderada por Brasil e China.
"É bom que haja sinais do Brasil de que apoia, acima de tudo, um cessar-fogo e a paz para o povo ucraniano", afirmou Zelensky após o encontro.
O líder ucraniano afirmou ainda que os dois acertaram conversas futuras sobre comércio e economia.
"O presidente Lula me disse que fará o possível para trazer a paz para mais perto da Ucrânia. Sou grato a ele por sua posição clara", acrescentou.
*Com informações da Presidência da República do Brasil e da Agência Reuters
