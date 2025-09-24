Palmeiras volta a derrotar o River e chega à semifinal da Libertadores

? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 25, 2025

Com o placar favorável ao time brasileiro, o River foi obrigado a se arriscar mais. Encontrando mais espaços na defesa adversária, o Palmeiras conseguiu encaixar um contra-ataque perfeito aos 41 minutos com Facundo Torres. E a jogada só foi parada com falta, dentro da área, por Acuña. Pênalti e expulsão do defensor argentino. Flaco López cobrou a penalidade máxima para colocar o Verdão em vantagem.

Mas o time de Abel Ferreira queria mais, e chegou ao terceiro, já aos 48 minutos, graças ao brilho de Flaco López. O argentino recebeu bola na entrada da área, se livrou da marcação de um adversário com um drible de letra e acertou um chute forte, de esquerda, que acabou encobrindo o goleiro Armani para dar números finais ao marcador.