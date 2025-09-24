PEC da Blindagem abre portas do Congresso ao crime, diz relator

Para o relator Alessandro Vieira, a proteção dos mandatos parlamentares não é compatível com a criação de obstáculos para a investigação de crimes, "a exemplo de homicídio, corrupção passiva, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro".

O relator destacou os protestos no domingo (21) contra a PEC e afirmou que "não se sustenta em fatos" a tese de que a atividade parlamentar está sendo cerceada no Brasil.

A tese é defendida pela oposição e pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), que disse que há deputados processados por "crime de opinião".