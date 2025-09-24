Programa Caminhos da Reportagem é finalista do Prêmio Vladimir Herzog

O Prêmio Vladimir Herzog fez sua primeira edição em 1979 e desde então presta homenagem a personalidades e profissionais da comunicação que se destacam na promoção dos direitos humanos. Também celebra a vida e a obra do jornalista Vladimir Herzog. Na edição deste ano foram 469 produções inscritas nas categorias Arte, Fotografia, Texto, Vídeo, Áudio, Multimídia e Livro-reportagem.
Ficha Técnica
Reportagem - Ana Passos
Produção - Vitor Gagliardo
Reportagem cinematográfica - Gabriel Penchel e Marcio de Andrade
Apoio às imagens - Luis Araujo e Marcelo Padovan
Auxílio técnico - Caio Araújo, Adaroan Barros
Apoio à produção -Thaís Chaves
Equipe de Brasília
Apoio à reportagem - Patrícia Araújo
Apoio à reportagem cinematográfica - Gilvan Alves
Colaboração técnica - Jairom Rio Branco
Edição de texto - Ana Passos
Edição de imagem e finalização - Eric Gusmão
Arte - Aleixo Leite, Caroline Ramos e Wagner Maia
Sonorização e mixagem - Maurício Azevedo
Sobre o programa
O Caminhos da Reportagem é exibido todas as segundas-feiras, às 23h. O programa leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.
A produção disponibiliza as edições especiais no site http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem e no YouTube da emissora pública em https://www.youtube.com/tvbrasil.
As matérias anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site http://tvbrasilplay.com.br.
