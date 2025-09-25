Barroso diz que país precisa de recomeço e pacificação

Debate de ideias

O ministro também disse que a sociedade brasileira deve voltar a ter a capacidade de debater ideias, sem a desqualificação de pessoas.

"A vida não é assim. A vida é feita da convivência entre pessoas que pensam de maneira diferente", completou.

Na próxima segunda-feira (29), os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes tomarão posse nos cargos de presidente e vice-presidente do STF, respectivamente.