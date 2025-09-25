COB Expo inicia com homenagens a multicampeões olímpicos e mundiais

"Ele [Lewis] é uma inspiração para todos os atletas, não só do atletismo, mas do esporte em geral. A carreira dele mostra que dedicação e excelência podem transformar gerações", disse Maureen.

Nesta quinta-feira (25) foi a vez do cubano Mijaín López, pentacampeão olímpico da luta greco-romana, participar de uma interação com Baby. Os dois conversaram com jovens do Centro Olímpico e do Rede Olímpica, programas de formação e alto rendimento da capital paulista.

"É muito especial estar de volta ao Brasil, onde conquistei meu terceiro campeonato olímpico, na Rio 2016. E ainda estar dividindo esse momento com tantos jovens, orientá-los e conhecê-los", destacou López, em depoimento ao site do COB.

"É muito importante ter essa troca com os jovens atletas, conversar sobre o desempenho de um multicampeão olímpico e transmitir um pouco dos valores olímpicos para essa garotada que está só começando", completou Baby, também à página do Comitê.

Outras atrações desta quinta foram as presenças dos campeões do mundo Caio Bonfim, da marcha atlética, e Yago Dora, do surfe. Na quarta à noite, Caio foi aplaudido de pé durante a cerimônia de abertura do evento, assim como Rebeca Lima, medalhista de ouro no Mundial de Boxe de Liverpool, no Reino Unido.

"O futuro do esporte brasileiro passa pela COB Expo, pelas parcerias duradouras e pelos valores compartilhados por tantos e tantas que fazem o Movimento Olímpico do Brasil acontecer. A COB Expo é um pilar fundamental para a construção de uma Nação Esportiva, em que queremos levar o esporte para além da medalha", resumiu o presidente do COB, Marco La Porta, em discurso na cerimônia.