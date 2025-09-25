Gabriel Bandeira bate recorde no Mundial de natação de Singapura

Gabriel Bandeira foi um dos destaques do Brasil, nesta quinta-feira (25), no Mundial de natação paralímpica disputado em Singapura. O paulista estabeleceu um novo recorde mundial na prova dos 200 metros medley para a classe SM14 (deficiência intelectual) para garantir a medalha de ouro.

Para vencer a final da prova, Gabriel Bandeira fez o tempo de 2min05s40, superando o britânico Rhys Darbey, prata com 2min05s84, e o canadense Nicholas Bennett, bronze com 2min06s30.

Quem também garantiu uma medalha dourada para o Brasil foi Carol Santiago na prova dos 100 metros livre S12 (baixa visão) com tempo de 1min00s51. Na mesma prova a paraense Lucilene Sousa ficou com o bronze.