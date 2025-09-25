Assine UOL
Game Dev Brasil, seriado sobre jogos eletrônicos, estreia na TV Brasil

A TV Brasil lança uma nova atração semanal com a estreia da série documental Game Dev Brasil, produção independente sobre jogos eletrônicos, nesta quinta-feira (25), às 23h. Com dez programas de 26 minutos, a obra ainda inédita na telinha apresenta o universo dos desenvolvedores de games do país.

O seriado revela as principais facetas desta indústria que está na vanguarda da interatividade audiovisual. O conteúdo independente mostra o ciclo desse mercado ao destacar não só o trabalho de grandes empresas como modelos de negócio liderados por profissionais autônomos.

A proposta é traçar um panorama sobre o segmento que movimenta milhões e envolve parcerias internacionais. A série acompanha desenvolvedores independentes que fazem tudo sozinhos em seus computadores pessoais com o desejo de um dia transformar os produtos em sua fonte de renda principal.

Frame: TV Brasil

Com direção e roteiro de Elias Guerra, o seriado Game Dev Brasil foi realizado em 2024 pela Rodô Audiovisual. A nova obra exibida na programação da TV Brasil foi desenvolvida por meio do edital Prodav TVs Públicas.

Pioneirismo no país

O primeiro episódio traz um histórico sobre a evolução tecnológica. O seriado apresenta desde aquele que é considerado o primeiro game designer brasileiro até experiências mais recentes com VR, AR e todo tipo de tecnologias interativas e modernas. Com choque nostálgico, a ideia é refletir se a modernidade vai acabar com os jogos antigos ou se alimentar da popularidade deles.

Frame: TV Brasil

O programa de estreia sobre o avanço tecnológico na área consulta especialistas como o pioneiro Renato Degiovani, reverenciado como o primeiro designer de games do país, e a bem-sucedida desenvolvedora de jogos Ana Ribeiro, que inovou com a realidade virtual.

A edição de abertura da produção também conta com o depoimento dos pesquisadores Marcus Garrett e Pedro Santoro Zambon. A obra ainda traz a avaliação sobre o assunto a partir do ponto de vista de vários desenvolvedores de jogos como Rodrigo Terra.

Narrada de forma descontraída por Tuanny Araujo, a série inédita na telinha é guiada por depoimentos de vários desenvolvedores de jogos e pesquisadores do setor. As edições de Game Dev Brasil ainda trazem animações e gameplays, com cenas e imagens dos jogos apresentados no decorrer da série.

Com foco nos empreendimentos e iniciativas digitais dessa área, o seriado explica como funcionam os modelos de negócio, destaca a influência das novas tecnologias com funcionalidades associadas à realidade virtual e aponta como esse campo de atuação contempla games clássicos que fizeram história.

Produção conta com o depoimento do pesquisador Pedro Santoro Zambon - Frame: TV Brasil

A dinâmica da produção ajuda a quebrar preconceitos, esclarecer dúvidas sobre o mercado de jogos e tirar todo o tecnicismo do assunto. A proposta é levar para o conhecimento do público o lado humano, divertido e fascinante do desenvolvimento de games e os bastidores dessa indústria criativa. O programa valoriza aspectos como criatividade, método de produção e a capacidade dos profissionais do país em resolver desafios.

Temas pautados

Nos próximos episódios de Game Dev Brasil, o seriado mostra as realizações do desenvolvedor de jogos independente. Ao acompanhar a história de empresas em ascensão, a obra apresenta os conceitos de jogos indie e jogos AAA. Também aponta o que está entre as duas categorias e torna o mercado de games ainda mais diverso em formatos de produção.

Qual é o tamanho ideal de uma equipe desenvolvedora de jogos? Para entender essa questão de difícil resposta, a série visita uma das maiores empresas do país e um desenvolvedor solo para conhecer as vantagens e as dificuldades de cada modelo de trabalho e entender que as duas formas podem coexistir.

Desenvolvedor de games Rodrigo Terra - Frame: TV Brasil

O ingresso no mundo dos jogos ocorria de maneiras bem variadas no passado. Atualmente existe formação técnica em instituições de ensino como escolas e faculdades que criam uma base cada vez mais sólida para a estruturação de um mercado saudável. Afinal de contas, como se aprende a fazer jogos e quais são os desafios para os novos profissionais?

Método de produção de jogos em tempos muito curtos, as Game Jams ganham espaço no programa em cartaz na TV Brasil. A atração explica como funcionam essas gincanas que já fazem parte do ecossistema de desenvolvimento de jogos mundialmente. A duração pode ser de poucas horas ou até 3 dias. A dinâmica desses encontros serve de mote para um dos episódios.

Caráter educacional

Lidar com a comunidade no mundo dos jogos é importante. A série indica de que forma alguns projetos lidam com os fãs e com os haters, geram engajamento e mantêm as pessoas interessadas. Outro aspecto relevante que a série aponta é a preocupação com a proteção do público, principalmente o infantil, em um vasto pacote que engloba riscos e também possibilidades de sucesso.

Frame: TV Brasil

Game Dev Brasil salienta que nem todos os jogos são apenas sobre entretenimento. Determinadas produções têm objetivos mais concretos, funções sociais como treinamento, educação nos mais diversos níveis e até oferecer conteúdo sobre assuntos complexos como informar crianças sobre o câncer.

A relação dos jogos com arte e o quanto isso impacta de fato na recepção dos consumidores são abordados em um dos episódios do seriado que a TV Brasil exibe. O programa aponta a associação dos games com arte, cultura, economia criativa, design e tecnologia.

Como o Brasil é visto no exterior quando se trata do desenvolvimento de jogos? A série investiga e compara perspectivas sobre a entrada de investimentos estrangeiros no país desde os anos 1990 até os dias de hoje. A atração debate a relevância do conteúdo nacional em diálogo com o cenário do exterior.

Desenvolvedora de jogos Ana Ribeiro inovou com a realidade virtual - Frame: TV Brasil

A indústria de jogos é global, mas ela também pode expressar culturas locais. A produção independente programada pela emissora pública aponta caminhos ao esclarecer se há interesse em jogos que revelam a própria cultura brasileira.

O seriado com primeira janela exclusiva no canal mostra como um jogo que aborda especificamente a realidade do país pode atrair não só jogadores brasileiros, mas do mundo todo, sendo uma forma de expansão potente da cultura nacional.

O seriado inédito Game Dev Brasil é apresentado na telinha da TV Brasil às quintas-feiras, às 23h, com horário alternativo na madrugada, às 2h30. A produção documental é um dos conteúdos audiovisuais selecionados pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), por meio do Prodav TVs Públicas.

TV Brasil é um dos canais que mais exibe conteúdo independente nacional. Além de ser uma grande apoiadora da produção de atrações dessa natureza no mercado audiovisual do país, a emissora estimula novos realizadores.

Sobre o Prodav

O Prodav é uma parceria entre a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para incentivar a produção regional e independente.

A proposta é ofertar esse conteúdo para as emissoras públicas.EBC distribui o material ao disponibilizar as obras para todos os canais de televisão do campo público que aderirem ao projeto. A exibição das obras também pode ser acompanhada na programação da TV Brasil por meio das emissoras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Ficha técnica de Game Dev Brasil

  • País: Brasil
  • Ano: 2024
  • Gênero: documental
  • Episódios: 10
  • Duração: 26 min.
  • Classificação indicativa: 12 anos
  • Realização: Rodô Audiovisual
  • Direção e roteiro: Elias Guerra
  • Produção Executiva: Akira Martins
  • Direção de Produção: Renan Montenegro e Flávio Costa
  • Coordenação de Produção: Dandara de Lima
  • Narração: Tuanny Araujo
  • Direção de Fotografia: Gerônimo Lessa 

Ao vivo e on demand   

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.   

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.   

Serviço

Game Dev Brasil - estreia - quinta-feira, dia 25/9, às 23h, na TV Brasil 
Game Dev Brasil - exibição - quinta-feira, às 23h, na TV Brasil 
Game Dev Brasil - exibição - quinta para sexta-feira, às 2h30, na TV Brasil  

TV Brasil na internet e nas redes sociais:  

  • Site - https://tvbrasil.ebc.com.br
  • Instagram - https://www.instagram.com/tvbrasil
  • YouTube - https://www.youtube.com/tvbrasil
  • X - https://x.com/TVBrasil
  • Facebook - https://www.facebook.com/tvbrasil
  • TikTok - https://www.tiktok.com/@tvbrasil
  • TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br

