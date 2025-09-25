Game Dev Brasil, seriado sobre jogos eletrônicos, estreia na TV Brasil

A TV Brasil lança uma nova atração semanal com a estreia da série documental Game Dev Brasil, produção independente sobre jogos eletrônicos, nesta quinta-feira (25), às 23h. Com dez programas de 26 minutos, a obra ainda inédita na telinha apresenta o universo dos desenvolvedores de games do país.

O seriado revela as principais facetas desta indústria que está na vanguarda da interatividade audiovisual. O conteúdo independente mostra o ciclo desse mercado ao destacar não só o trabalho de grandes empresas como modelos de negócio liderados por profissionais autônomos.

A proposta é traçar um panorama sobre o segmento que movimenta milhões e envolve parcerias internacionais. A série acompanha desenvolvedores independentes que fazem tudo sozinhos em seus computadores pessoais com o desejo de um dia transformar os produtos em sua fonte de renda principal.