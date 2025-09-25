Gestão do seguro-defeso passará para Ministério do Trabalho em outubro

Habilitação

Durante o programa Bom Dia, Ministro, Luiz Marinho disse que a mudança de atribuições para Ministério do Trabalho está prevista em medida provisória que tramita no Congresso Nacional.

A expectativa é de que a matéria seja aprovada "em breve", segundo Luiz Marinho.

"[Por enquanto,] não estamos ainda autorizados a fazer", disse o ministro do Trabalho.