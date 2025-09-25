Assine UOL
Gestão do seguro-defeso passará para Ministério do Trabalho em outubro

Habilitação

Durante o programa Bom Dia, Ministro, Luiz Marinho disse que a mudança de atribuições para Ministério do Trabalho está prevista em medida provisória que tramita no Congresso Nacional.

A expectativa é de que a matéria seja aprovada "em breve", segundo Luiz Marinho.

"[Por enquanto,] não estamos ainda autorizados a fazer", disse o ministro do Trabalho.

"Estamos nos preparando para, a partir de outubro, habilitar os pescadores que têm direito ao seguro defeso."

Ele comparou os trâmites do seguro-defeso ao do seguro-desemprego: "O trabalhador que fica desempregado e se enquadra nos critérios e é habilitado pode receber o seguro-desemprego, também pelo Ministério do Trabalho". 

"Vamos então unificar a habilitação, tanto para seguro de trabalho com para seguro defeso", completou.
 

Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, no programa Bom Dia, Ministro - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Combate a irregularidades

Dessa forma, o governo pretende ter melhores condições para identificar possíveis irregularidades que resultariam no pagamento do benefício àqueles que não tm direito.

"Não se trata, de maneira alguma, de corte de recursos, pelo governo", garante o ministro. 

A ideia, segundo ele, é a de pegar aqueles que estão "usufruindo de uma fragilidade momentânea de fiscalização para ter acesso a um seguro que não lhe pertence. Estamos apenas fazendo uma adequação", complementou.

