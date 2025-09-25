Internação por Influenza A e Covid cresce no Distrito Federal e Goiás

Tatiana disse, ainda, que o vírus sincicial respiratório (VSR) é responsável pelo aumento dos casos de SRAG nas crianças de até dois anos no Amazonas - embora já com sinais de desaceleração do crescimento - enquanto o pneumovírus tem colaborado para a expansão das ocorrências de SRAG em crianças no Espírito Santo.

A covid-19 tem apresentado crescimento no número de casos de SRAG no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo.

"No Distrito Federal e em Goiás a influenza A também tem contribuído para o aumento dos casos de SRAG em praticamente todas as faixas etárias a partir dos dois anos de idade. Nota-se ainda um leve crescimento nas notificações de SRAG por Covid-19 na Região Sul, além de Mato Grosso do Sul e Bahia. Porém, sem impacto nas hospitalizações por SRAG nesses estados", garantiu a pesquisadora.