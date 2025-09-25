Marina Dias conquista bicampeonato no Mundial de escalada paralímpica

? Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) September 25, 2025

"Esse bicampeonato era o meu objetivo desde o ano passado. Desde o título de 2023, não venci mais competições internacionais, mas me dediquei muito para chegar até aqui. Esse resultado é consequência do trabalho feito junto com minha equipe técnica, a quem agradeço muito", declarou Marina.

Com o ouro da atleta paulista, o Brasil encerrou a competição com duas medalhas. A outra conquista foi a prata do paranaense Eduardo Schaus na classe AU2.