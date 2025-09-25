STF sobreviveu, diz Mendes na última sessão sob comando de Barroso

"Após uma nova rodada de ataques, de violência e ousadia inéditas, que irrompeu sobre esta Corte durante sua presidência, posso asseverar novamente, com renovada convicção: o Supremo Tribunal Federal sobreviveu", afirmou o ministro.

O decano também disse que a Corte "passou incólume" ao desafio de julgar os acusados pela trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.