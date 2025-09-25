Tenda de jornalistas palestinos é bombardeada após reunião com Fenaj

Um grupo de jornalistas palestinos na Cidade de Gaza teve sua tenda bombardeada por forças militares de Israel, na tarde desta quinta-feira (25), após participarem de uma videoconferência com repórteres brasileiros organizada pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), pelo Sindicato dos Jornalistas da Palestina e pela Embaixada da Palestina no Brasil. No local, onde funcionava o Centro de Solidariedade de Jornalistas em Gaza, estavam pelo menos 20 profissionais.

De acordo com o embaixador palestino, Ibrahim Alzeben, até o início da tarde não havia informações sobre vítimas, mas uma fonte árabe, próxima à entidade sindical local, informou que os jornalistas conseguiram escapar com vida. A Cidade de Gaza foi praticamente destruída pelas forças israelenses desde outubro de 2023, quando a guerra em Gaza eclodiu.

No encontro online, foram ouvidos os relatos dos líderes sindicais Naser Abu Baker e Tahseen al Astal, presidente e vice do Sindicato dos Jornalistas da Palestina, e mais nove profissionais com atuação na Faixa de Gaza. Eles apresentaram números para demonstrar que a imprensa palestina é um alvo prioritário de Israel.. Outros. Ao menos 600 familiares destes profissionais também foram mortos na guerra.