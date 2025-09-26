Delegações deixam cadeiras vazias durante discurso de Netanyahu na ONU

Lula na ONU

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva já classificou esses ataques como genocida em diversas oportunidades, inclusive durante seu discurso na abertura da 80ª Assembleia Geral, na terça-feira (23).

"Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo. Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente", disse Lula na ocasião.

Contatado pela Agência Brasil, o Ministério das Relações Exteriores informou que não fará "manifestações adicionais" sobre o ocorrido.