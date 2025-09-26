Mendonça vota para manter prisão de suspeitos por fraude no INSS

Ao determinar as prisões, Mendonça disse que as medidas são necessárias para garantir o andamento da investigação.

"As investigações da Operação Sem Desconto apontam, neste momento, para a existência de uma complexa estrutura criminosa, com dezenas de operadores em diferentes níveis, orientada ao contínuo desencaminho de recursos previdenciários destinados a aposentados e pensionistas, com prejuízos a milhares de pessoas", disse o ministro.

O julgamento virtual prossegue até a próxima sexta-feira (3). Faltam os votos dos ministros Dias Toffoli, Nunes Marques e Edson Fachin. Gilmar Mendes se declarou impedido para julgar o caso.