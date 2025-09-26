PM apreendeu 500 fuzis este ano em ações contra o crime organizado

O Rio de Janeiro apreendeu 500 fuzis pela Polícia Militar, desde o início do ano de 2025. O número foi registrado, após operações realizadas pelos batalhões de Irajá, Ilha do Governador e Bangu, nas zonas norte e oeste da capital fluminense. Esse dado evidencia um cenário que vem sendo combatido intensamente pelas forças de segurança estaduais.

"Precisamos reforçar a necessidade de uma atuação mais firme por parte do governo federal para impedir a entrada de armas no território fluminense. Encerramos 2024 com a apreensão de 732 fuzis e, este ano, já recolhemos 500. É uma situação preocupante, não podemos deixar que essas armas de guerra continuem circulando pelo nosso estado", esclareceu o governador Cláudio Castro.

Durante as ações, aUma análise da Subsecretaria de Inteligência da corporação (SSI) aponta uma mudança no perfil das armas utilizadas pelos criminosos. Em 2025, o setor tem observado que grande parte dos fuzis apreendidos pelos policiais militares foi montada em fábricas clandestinas, ligadas ao crime organizado. Até o ano passado, mais de 90% dos fuzis apreendidos pela SEPM eram fabricados em outros países.