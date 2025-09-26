Prêmio Jabuti divulga lista dos semifinalistas em 23 categorias

Prêmio mais popular da literatura nacional, o tradicional Prêmio Jabuti será revelado em 27 de outubro. Nos preparativos para sua 67ª edição, a organização, a cargo da Câmara Brasileira do Livro (CBL), divulgou nesta sexta-feira (26) a lista dos semifinalistas, com dez indicados em cada uma das 23 categorias.

A lista passará por nova fase eliminatória, e em 7 de outubro serão conhecidos os cinco finalistas, concorrentes ao prêmio de R$ 5 mil.

Todas as obras que disputam o prêmio foram publicadas em 2024.