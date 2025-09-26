Trânsito causa até 10 vezes mais sequelas que mortes, alerta CFM

Durante o evento, ele destacou ainda os custos provocados por sinistros de trânsito, classificados por ele como "astronômicos". Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estimam o impacto anual em R$ 50 bilhões.

"É o resultado da soma de despesas hospitalares e com reabilitação aos gastos da previdência social e aos prejuízos na produtividade".