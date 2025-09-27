Fé e alegria marcam o dia de Cosme e Damião no Rio de Janeiro

A senhora que distribui doces na esquina é a aposentada Tânia Ponciano, 65 anos.

"Meu amor, a tia vai pegar mais no carro", justifica para uma das crianças que ficou triste por não ter conseguido chegar a tempo de pegar um doce.

Os doces de Ponciano são especiais. Ela mesma faz as maçãs cobertas de chocolate.

"Eu sou muito devota. Minha devoção é de muito amor. A minha mãe era umbandista, tinha um terreiro. A minha família toda é de umbanda, então, a gente continuou a missão da mamãe", conta.

Depois de garantir a própria maçã achocolatada, Kennedy, 6 anos, pediu até para posar para foto.

"Eu gosto muito, pego muito doce, uns 20 saquinhos. Junta os meus com os do meu irmão e fica bem grandão", diz animado.