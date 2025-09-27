Show inédito de Arrigo Barnabé é atração do Cena Musical, na TV Brasil

O programa Cena Musical, da TV Brasil, mostra um espetáculo inédito do cantor, compositor e pianista paranaense Arrigo Barnabé. A apresentação exclusiva comemora os 45 anos do LP Clara Crocodilo, disco marcante do artista, lançado em 1980 e considerado marco inicial da Vanguarda Paulista. O show ganha janela na telinha da emissora pública na madrugada deste sábado (27) para domingo (28), à meia-noite.

Divisor de águas na música brasileira, o álbum com oito faixas era dissonante e agressivamente rítmico. A produção musical permanece contemporânea mais de quatro décadas após a estreia ao transgredir costumes e abordar a trajetória de personagens marginais da cidade grande.

Notícias relacionadas:

Apresentado pela jornalista e cantora Bia Aparecida, o. O programa fica disponível no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. As performances são gravadas pela emissora no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. O especial com Arrigo Barnabé foi registrado no local em maio deste ano.