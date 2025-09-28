Barra-SC sai na frente do Santa Cruz na decisão da Série D: 2 a 1

O primeiro tempo foi movimentado. Começou com um apagão que paralisou a partida por alguns minutos. Na volta, Geovany Soares acertou a trave e, pouco depois, veio o gol do Santa Cruz. Após cruzamento da esquerda, Renato apareceu dentro da área e desviou de cabeça para abrir o placar.

O Barra reagiu pouco depois. Aproveitando erro na saída de bola tricolor, Elvinho ajeitou para a perna direita e chutou forte de fora da área, encontrando o fundo das redes do lado esquerdo da baliza defendida pelo goleiro Rokenedy.

No segundo tempo, o Santa quase retomou a frente no placar, mas a cabeçada de Thiago Galhardo, na cara do gol, foi desviada providencialmente pelo goleiro Ewerthon.

O Barra, que deixava o time da casa ter o domínio da posse e buscava explorar as poucas oportunidades que criava, encontrou ouro quando Bernabé recebeu cruzamento rasteiro da direita, se antecipou à defesa e desviou para o gol, vencendo novamente Rokenedy.

Mesmo com a pressão do tricolor pernambucano, quem esteve mais perto de outro gol foi o Barra. Saimon foi lançado e, já dentro da área, parou em Rokenedy. O Santa tentou levantar bolas na área, mas não obteve sucesso e saiu de campo derrotado.

Durante toda a Série D, o Santa Cruz só havia sido derrotado como mandante uma vez, ainda na fase de classificação, quando perdeu para o Central por 1 a 0, em 29 de junho.