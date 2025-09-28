Conversa com o Autor tem entrevista inédita com argentina Dolores Rey

A escritora argentina Dolores Reyes é a entrevistada do programa Conversa com o Autor que a Rádio MEC transmite neste domingo (28), às 12h30. Conduzido pela jornalista Katy Navarro, o bate-papo foi gravado durante a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) de 2025, da qual Dolores participou como um dos nomes femininos mais importantes da atual literatura latinoamericana.

Durante o programa, a escritora falou sobre as duas publicações que estão fazendo os leitores prenderem a respiração e se surpreenderem com as histórias e personagens: "Cometerra" e "Miséria". Os livros de Dolores tratam de feminicídio, violência de gênero, maternidade e questões sociais nas periferias argentinas.

Nascida em Buenos Aires em 1978, Dolores Reyes (foto) é professora, ativista feminista e tem sete filhos. Sua escrita combina lirismo e denúncia social, capturando o cotidiano de mulheres afetadas pela violência estrutural.