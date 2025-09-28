Especial de Domingo da Rádio Nacional homenageia Arlindo Cruz

No mês em que o cantor, compositor e multi-instrumentista Arlindo Cruz (1958-2025) completaria 67 anos, a Rádio Nacional faz um tributo ao artista durante o Especial de Domingo deste fim de semana. A atração, que vai ao ar domingo (28), às 22h, recorda as mais de três décadas de carreira do ícone do samba e resgata diversos conteúdos preservados no acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Apresentada por Gláucia Araújo, a homenagem destaca fatos marcantes da trajetória de Arlindo Cruz: a herança musical da família; a influência do bloco carioca Cacique de Ramos; a passagem pelo grupo Fundo de Quintal; a parceria com bambas como Beth Carvalho, Sombrinha, Zeca Pagodinho, entre outros. Os ouvintes poderão conferir as curiosidades através de áudios do próprio Arlindo e de parceiros musicais, em entrevistas exibidas em programas como Sem Censura e Samba na Gamboa, da TV Brasil.

O Especial de Domingo é pontuado ainda por grandes sucessos que marcaram a vasta produção de Arlindo Cruz. Ao todo, foram mais de 550 músicas gravadas. O sambista lançou 23 álbuns, sendo nove enquanto integrava o Fundo de Quintal, cinco em parceria com Sombrinha e nove em carreira solo.