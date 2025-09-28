Hoje é Dia destaca Outubro Rosa, dia dos idosos e proteção aos animais

O dia 1º de outubro é o Dia Mundial do Vegetarianismo, comemoração internacional criada em 1977 nos Estados Unidos para lembrar os problemas causados pelo consumo de carne e mostrar as vantagens de uma dieta baseada em alimentos de origem vegetal. A Agência Brasil publicou uma matéria ampla sobre o tema em 2017, explicando como é esse estilo de vida. Neste outro texto, de 2021, mostrou que no Brasil 14% da população se considera vegetariana (cerca de 30 milhões de pessoas). A TV Brasil exibiu em 2021 uma reportagem sobre quais são os cuidados que devem ser tomados para uma dieta sem carne, no Repórter Brasil.

Dia do vegetarianismo: conheça os cuidados com a alimentação sem carne 0:00 / 0:00

Promoção de direitos

No dia 1º de outubro temos o Dia Internacional das Pessoas Idosas, comemoração instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1990. No Brasil, a data é oficializada como o Dia Nacional do Idoso. Os direitos dessa parcela da população, que muitas vezes não são respeitados, foram o foco desta edição do Tarde Nacional, da Rádio Nacional, de 2021. Os hábitos e cuidados para garantir um envelhecimento saudável foram abordados pela Agência Brasil em reportagem de 2019, e pelo jornal Repórter Rio, da TV Brasil, em 2022. No mesmo ano, a emissora exibiu episódio do Caminhos da Reportagem, mostrando que cada vez mais os idosos se recusam a aceitar o rótulo de "inativos" e estão construindo uma nova forma de envelhecer.

Em 4 de outubro celebramos o Dia Mundial dos Animais. A comemoração foi criada em 1929 em Viena, capital da Áustria, em homenagem a São Francisco de Assis, santo padroeiro dos animais, que faleceu nesta data em 1226. A efeméride funciona como um alerta para a necessidade de preservação de todas as espécies e do entendimento de que animais são seres sencientes e conscientes, como explica esta edição do programa Nacional Jovem, da Rádio Nacional. O Brasil deu um importante passo nesse sentido ao proibir por lei, em 2025, o uso de animais vivos em testes laboratoriais para o desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, como destacou esta reportagem da Agência Brasil, esta da Agência Gov e esta edição do programa Natureza Viva, da Rádio Nacional.