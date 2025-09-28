Roda de Choro apresenta tributo ao maestro Severino Araújo

O maestro Severino Araújo é o homenageado do programa Roda de Choro, da Rádio MEC, neste domingo (28), às 20h, com a presença da Orquestra Freedom Big Band, que tocará sucessos do músico e compositor pernambucano.

Maestro por mais de 71 anos da Tabajara, união que começou em 1933, quando foi contratado pela Rádio Tabajara, de João Pessoa (PB), o clarinetista Severino rapidamente passou a comandar a orquestra da emissora.

O músico pernambucano foi um dos pioneiros na fusão entre elementos do jazz e do choro na música brasileira. Nesta edição do Roda de Choro, a Freedom Big Band apresenta 12 canções autorais de Severino Araújo, com transcrições feitas pelo músico, arranjador, produtor musical e pesquisador Paulo Serau.