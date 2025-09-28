Vasco derruba o Cruzeiro e engata segunda vitória consecutiva

Aos 7 minutos, Rayan abriu o placar de cabeça para o Vasco, na Colina. Aos 15 do segundo tempo, Paulo Henrique recuperou a bola já no ataque e chutou no cantinho de Cássio para ampliar.

Foi a segunda vitória consecutiva do Vasco no campeonato, depois do triunfo sobre o Bahia no meio de semana.

Atlético X Mirassol

Nos outros jogos de sábado pela 25ª rodada, o destaque ficou com a vitória do Atlético-MG sobre o Mirassol por 1 a 0, em Belo Horizonte.

O gol da vitória foi marcado logo aos 7 minutos, com Vitor Hugo concluindo de cabeça cobrança de escanteio. Ainda na primeira etapa, Júnior Alonso acabou expulso por acertar uma cotovelada em Danielzinho.

Mesmo com um jogador a mais por todo o segundo tempo, o Mirassol não conseguiu igualar o placar na Arena MRV, sofrendo apenas o seu quarto revés no campeonato, que interrompeu uma sequência de seis jogos sem perder.