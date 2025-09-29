Brasil é referência na alimentação escolar, diz especialista

"O creme de galinha não posso trocar por nada", diz Fernando. Feito com peito de galinha desfiado e caldo de legumes, o prato não passa perto de ingredientes como creme de leite. "Não pode. A gente não usa isso, não usa queijo, nada disso", diz Fernando.

A restrição não é aleatória. A comida tem que atender todos os estudantes, incluindo os que têm restrições alimentares. "A gente não pode fazer uma comida para dez e outra para 400. Tem que fazer para todo mundo, todos devem comer, tem que gostar e sem passar mal", avalia.

Mas não é o Fernando quem define o que entra no cardápio. "A nutricionista passa para a gente e a gente tem que trabalhar em cima do cardápio", enfatiza. A presença de nutricionistas no espaço escolar é uma das exigências de uma lei de 2009 que transformou merenda em refeição. Os cardápios precisam atender às necessidades nutricionais, estar conectados à cultura local, priorizar alimentos preparados na própria escola, restringir ao máximo de 15% a presença de ultraprocessados e privilegiar alimentos da agricultura familiar, com no mínimo 30% de alimentos com essa origem.